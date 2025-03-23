انتهت في دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (3)-(3) إيطاليا
الأحد، 23 مارس 2025 - 21:41
كتب : FilGoal
يلتقي منتخب ألمانيا مع ضيفه إيطاليا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وانتهى لقاء الذهاب بفوز ألمانيا 2-1.
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ق 95 جوووول جياكومو راسبادوري يسجل الثالث من ركلة الجزاء
ق 94 لمسة يد على ماكسميليان ميتلشتات.. ركلة جزاء لإيطاليا بعد مراجعة تقنية الفيديو
ق 85 لورينزو لوكا وماتيا زاكاني بدلا من مويس كين وصامويل ريتشي
ق 76 روبرت أندريتش بدلا من جمال موسيالا ويان بيسيك بدلا من أنطونيو روديجير
ق 75 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. لا ركلة جزاء
ق 73 ركلة جزااااء لإيطاليا بعد سقوط دي لورينزو في التحام مع شلوتربيك
ق 69 جوووول يشعل المباراة.. مويس كين يسجل بعد تمريرة من راسبادوري
ق 68 جياكومو راسبادوري بدلا من ساندرو تونالي
ق 63 نديم أميري وكريم أديمي وباسكال جروس بدلا من ليون جوريتسكا وليروي ساني وأنجيلو ستيلر
ق 50 جوووول مويس كين يقلص الفارق
ق 46 ماتيو بوليتانو ودافيدي فراتيسي بدلا من فيديريكو جاتي ودانييل مالديني
استراحة
ق 45 جوووول ثالث.. تيم كلايندينست يسجل الثالث بترأسية بعد عرضية من كيميتش
ق 36 جووووول الثاني.. تصدي دوناروما تحول لركنية.. كيميتش أرسلها ليسجل موسيالا الهدف الثاني
ق 30 جوووول جوشوا كيميتش يسجل الأول من ركلة جزاء
ق 31 ركلة جزاء لألمانيا.. سقوط تيم كلايندينست بعد شد من أليساندرو بونجورنو
بداية المباراة