انتهت في دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (3)-(3) إيطاليا

الأحد، 23 مارس 2025 - 21:41

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - ألمانيا - جوناثان تاه

يلتقي منتخب ألمانيا مع ضيفه إيطاليا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز ألمانيا 2-1.

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ق 95 جوووول جياكومو راسبادوري يسجل الثالث من ركلة الجزاء

ق 94 لمسة يد على ماكسميليان ميتلشتات.. ركلة جزاء لإيطاليا بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 85 لورينزو لوكا وماتيا زاكاني بدلا من مويس كين وصامويل ريتشي

ق 76 روبرت أندريتش بدلا من جمال موسيالا ويان بيسيك بدلا من أنطونيو روديجير

ق 75 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. لا ركلة جزاء

ق 73 ركلة جزااااء لإيطاليا بعد سقوط دي لورينزو في التحام مع شلوتربيك

ق 69 جوووول يشعل المباراة.. مويس كين يسجل بعد تمريرة من راسبادوري

ق 68 جياكومو راسبادوري بدلا من ساندرو تونالي

ق 63 نديم أميري وكريم أديمي وباسكال جروس بدلا من ليون جوريتسكا وليروي ساني وأنجيلو ستيلر

ق 50 جوووول مويس كين يقلص الفارق

ق 46 ماتيو بوليتانو ودافيدي فراتيسي بدلا من فيديريكو جاتي ودانييل مالديني

استراحة

ق 45 جوووول ثالث.. تيم كلايندينست يسجل الثالث بترأسية بعد عرضية من كيميتش

ق 36 جووووول الثاني.. تصدي دوناروما تحول لركنية.. كيميتش أرسلها ليسجل موسيالا الهدف الثاني

ق 30 جوووول جوشوا كيميتش يسجل الأول من ركلة جزاء

ق 31 ركلة جزاء لألمانيا.. سقوط تيم كلايندينست بعد شد من أليساندرو بونجورنو

بداية المباراة

ألمانيا إيطاليا دوري الأمم الأوروبية
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