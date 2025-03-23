انتهت في دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (2)-(0) كرواتيا.. تأهل الديوك بركلات الترجيح
الأحد، 23 مارس 2025 - 21:39
كتب : FilGoal
يلتقي منتخب فرنسا مع ضيفه كرواتيا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وانتهى لقاء الذهاب بفوز كرواتيا 2-0.
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ق 111 وارين زاير إيمري بدلا من كواديو كونيه للإصابة
ق 106 مارين بونجراسيتش بدلا من يوشكو جفارديول
ق 106 إدواردو كامافينجا بدلا من ميشيل أوليسيه
ق 99 راندال كولو مواني بدلا من عثمان ديمبيلي
إلى الوقت الإضافي
ق 81 كريستيان ياكيتش ونيكولا مورو بدلا من ماتيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش
ق 80 جوووول عثمان ديمبيلي يسجل الثاني بعد تمريرة من أوليسيه
ق 71 ماريو باساليتش ومارتن باتورينا بدلا من إيفان بيريسيتش وأندري كراماريتش
ق 66 ديزير دوي بدلا من برادلي باركولا
ق 60 فرانيو إيفانوفيتش بدلا من أنتي بوديمير
ق 52 جووووول أول لفرنسا سجله ميشيل أوليسيه من ركلة حرة
بداية المباراة
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