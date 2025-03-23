انتهت في دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (2)-(0) كرواتيا.. تأهل الديوك بركلات الترجيح

الأحد، 23 مارس 2025 - 21:39

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - لوكا مودريتش

يلتقي منتخب فرنسا مع ضيفه كرواتيا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز كرواتيا 2-0.

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ق 111 وارين زاير إيمري بدلا من كواديو كونيه للإصابة

ق 106 مارين بونجراسيتش بدلا من يوشكو جفارديول

ق 106 إدواردو كامافينجا بدلا من ميشيل أوليسيه

ق 99 راندال كولو مواني بدلا من عثمان ديمبيلي

إلى الوقت الإضافي

ق 81 كريستيان ياكيتش ونيكولا مورو بدلا من ماتيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش

ق 80 جوووول عثمان ديمبيلي يسجل الثاني بعد تمريرة من أوليسيه

ق 71 ماريو باساليتش ومارتن باتورينا بدلا من إيفان بيريسيتش وأندري كراماريتش

ق 66 ديزير دوي بدلا من برادلي باركولا

ق 60 فرانيو إيفانوفيتش بدلا من أنتي بوديمير

ق 52 جووووول أول لفرنسا سجله ميشيل أوليسيه من ركلة حرة

بداية المباراة

فرنسا دوري الأمم الأوروبية كرواتيا
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