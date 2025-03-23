مباشر دوري الأمم الأوروبية - البرتغال (2)-(2) الدنمارك.. جووووول إريكسن

الأحد، 23 مارس 2025 - 21:38

كتب : FilGoal

البرتغال ضد سلوفينيا

يلتقي منتخب البرتغال مع ضيفه الدنمارك في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز الدنمارك 1-0 بهدف راسموس هويلوند.

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ق 83 مورتن فروندروب وفيكتور فروهولد بدلا من كريستيان إريكسن وكريستيان نورجارد

ق 81 فرانسيسكو ترينكاو ونيلسون سيميدو بدلا من فرانسيسكو كونسيساو وديوجو دالوت

ق 76 جووووول كريستيان إريكسن يسجل الثاني بعد تمريرة من باتريك دورجو

ق 73 ميكا بيريث وفيكتور كريستيانسن بدلا من راسموس هويلوند وجوستاف إيزاكسن

ق 72 جوووووول رونالدو يسجل الثاني من متابعة لتسديدة برونو الضائعة

ق 65 أندرياس سكوف أولسن بدلا من ياسبر ليندستروم

ق 62 ديوجو جوتا بدلا من رافاييل لياو

ق 56 جوووول التعادل من راسموس كريستنسن بعد عرضية كريستيان إريكسن

استراحة

ق 45 رونالدو يسجل ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 38 جوووول عكسي من يواكيم أندرسن من ركنية

ق 6 كاسبر شمايكل يتصدى.. ركلة الجزاء تضيع من رونالدو

ق 5 ركلة جزاء للبرتغال بعد سقوط رونالدو بعد تدخل باتريك دورجو

بداية المباراة

دوري الأمم الأوروبية البرتغال الدنمارك
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