انتهت في دوري الأمم الأوروبية - البرتغال (5)-(2) الدنمارك
الأحد، 23 مارس 2025 - 21:38
كتب : FilGoal
يلتقي منتخب البرتغال مع ضيفه الدنمارك في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وانتهى لقاء الذهاب بفوز الدنمارك 1-0 بهدف راسموس هويلوند.
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ق 115 جوووول جونكالو راموس يسجل الخامس بعد تمريرة من ديوجو جوتا
ق 105 ديوجو جوتا يراوغ شمايكل ويسدد ولكن تسلل
ق 99 روبن نيفيز بدلا من فيتينيا
ق 97 كونراد هاردر بدلا من باتريك دورجو
ق 91 جوووول ترينكاو بعد متابعة لتسديدة راموس العائدة من شمايكل
إلى الوقت الإضافي
ق 90+2 خروج كريستيانو رونالدو ونزول جونكالو راموس
ق 86 جووووول البديل ترينكاو يسجل الثالث للبرتغال بصناعة نونو مينديش
ق 83 مورتن فروندروب وفيكتور فروهولد بدلا من كريستيان إريكسن وكريستيان نورجارد
ق 81 فرانسيسكو ترينكاو ونيلسون سيميدو بدلا من فرانسيسكو كونسيساو وديوجو دالوت
ق 76 جووووول كريستيان إريكسن يسجل الثاني بعد تمريرة من باتريك دورجو
ق 73 ميكا بيريث وفيكتور كريستيانسن بدلا من راسموس هويلوند وجوستاف إيزاكسن
ق 72 جوووووول رونالدو يسجل الثاني من متابعة لتسديدة برونو الضائعة
ق 65 أندرياس سكوف أولسن بدلا من ياسبر ليندستروم
ق 62 ديوجو جوتا بدلا من رافاييل لياو
ق 56 جوووول التعادل من راسموس كريستنسن بعد عرضية كريستيان إريكسن
استراحة
ق 45 رونالدو يسجل ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل
ق 38 جوووول عكسي من يواكيم أندرسن من ركنية
ق 6 كاسبر شمايكل يتصدى.. ركلة الجزاء تضيع من رونالدو
ق 5 ركلة جزاء للبرتغال بعد سقوط رونالدو بعد تدخل باتريك دورجو
بداية المباراة