منتخب بلجيكا يوضح سبب غياب كورتوا أمام أوكرانيا

أوضح منتخب بلجيكا سبب غياب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد عن مباراة الشياطين الحمر ضد أوكرانيا يوم الأحد.

ويحل منتخب أوكرانيا ضيفا على نظيره البلجيكي في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز عليه ذهابا بنتيجة 3-1.

وأفاد المنتخب البلجيكي عبر حسابه على منصة إكس: "تيبو كورتوا لن يشارك في مباراة الليلة ضد أوكرانيا كإجراء احترازي".

وأوضحت عدة تقارير أن كورتوا تعرض لإصابة بسيطة بحمل عضلي زائد جعلت الجهاز الفني يفضل استبعاده عن المباراة خشية تفاقهما.

وخاض كورتوا مباراته الدولية الأولى منذ عدة أشهر بعدما عاد لصفوف منتخب بلجيكا عقب الغياب بسبب الخلاف مع مدرب بلجيكا السابق دومينيكو تيديسكو.

قبل أيام، أكد حارس ريال مدريد أن مشاكله مع مدرب بلجيكا السابق دومينيكو تيديسكو لم تكن بسبب شارة القيادة فقط.

وقال كورتوا في تصريحات للصحفيين: "لم يكن موضوع شارة قيادة المنتخب هو المشكلة الأساسية مع مدرب بلجيكا السابق، اختصار الأزمة في هذا الأمر فقط كان خطأ كبيرا".

وأضاف حارس ريال مدريد "أشعر بالارتياح لأنني تمكنت من التحدث وجها لوجه وتوضيح كل شيء. الآن يمكننا المضي قدما".

وأكمل "لقد تحدثت مع اللاعبين والجهاز الفني يوم الاثنين وسارت المحادثة بشكل جيد. كان هناك الكثير من سوء الفهم والمعلومات السيئة، لذلك أردت أن أقول الحقيقة للاعبين الآخرين. الآن تمكن الجميع من فهم ما حدث".

وقرر كورتوا صاحب الـ32 عاما عدم الانضمام للمنتخب في ظل تواجد تيديسكو على رأس القيادة الفنية للمنتخب البلجيكي.

وأعلن رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا الجديد، عودة كورتوا إلى المنتخب مجددا، خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس.

ولعب كورتوا 103 مباراة مع المنتخب البلجيكي.

وتوج الحارس البلجيكي خلال مسيرته بالكثير من البطولات ريال مدريد وتشيلسي وأتليتكو مدريد وجينك البلجيكي، إذ فاز مع ريال مدريد بـ بطولتين لدوري الأبطال، وبطولتين لكأس العالم للأندية، وبطولتين للسوبر الأوروبي، و3 بطولات للدوري الإسباني، بالإضافة إلى كأس انتركونتننتال، و3 بطولات للسوبر الإسباني.

كما توج مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة وكأس الاتحاد مرة وحيدة لكل بطولة، ومع أتليتكو مدريد بالسوبر الأوروبي مرة، والدوري الإسباني مرة، والدوري الأوروبي مرة، بالإضافة إلى السوبر الإسباني مرة وحيدة.