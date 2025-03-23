الرياضية: مدافع النصر يطلب 72 مليون ريال مقابل التجديد

الأحد، 23 مارس 2025 - 21:21

كتب : FilGoal

علي لاجامي لاعب النصر

أمهل علي لاجامي مدافع النصر السعودي إدارة ناديه حتى الأسبوع المقبل من أجل حسم مصير بقائه في الفريق، أو مغادرته، حسب جريدة الرياضية.

وينتهي تعاقد لاجامي مع النصر بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وأوضح التقرير أن لاجامي طلب من إدارة النصر نحو 72 مليون ريال مقابل التجديد لمدة 4 أعوام على أن يتسلم كل موسم 18 مليون ريال، الأمر الذي لم يتضح بعد موقف النادي تجاهه.

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وأضاف التقرير أن لاجامي وصله عرض لمدة 3 مواسم من الهلال، كما أبدى أهلي جدة رغبة بالتعاقد معه.

ولعب المدافع السعودي، الذي حقق بطولتي كأس السوبر، وكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال مع النصر، 24 مباراة الموسم الجاري.

يذكر أن لاجامي انضم للنصر في 2020 بعقد مدته 5 مواسم.

قبل أيام، كشفت صحيفة البلاد السعودية عن توصل أهلي جدة لاتفاق مع علي لاجامي لاعب النصر لضمه إلى صفوفه بالموسم المقبل.

وفقا للصحيفة فإن لاجامي قد وقع بالفعل عقود انضمامه لأهلي جدة ليصبح لاعبا للفريق بداية من الموسم المقبل.

ولم تكشف الصحيفة عن مدة عقد اللاعب مع أهلي جدة.

علي لاجامي النصر الهلال أهلي جدة
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