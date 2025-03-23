مباشر كأس العاصمة - الإسماعيلي (0)-(0) بيراميدز.. الاتحاد (0)-(0) الحرس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي ضد بيراميدز والاتحاد السكندري ضد حرس الحدود في كأس عاصمة مصر.

وتقام المباراتين لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

ويتصدر بيراميدز وحرس الحدود الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتي الإسماعيلي والاتحاد في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد.

الإسماعيلي × بيراميدز

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

ق 20: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي بعد العودة لتقنية الفيديو

بداية اللقاء

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الاتحاد السكندري × حرس الحدود

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

شاهد اللقاء من هنـــــــــــــــــــا

ق 22: الحكم يتراجع عن قراره ويشهر البطاقة الصفراء للاعب الحرس

ق 20: بطاقة حمراء لمحمد فاروق بعد تدخل قوي للغاية على لاعب وسط الاتحاد

ق 1: فرصة في بداية اللقاء للاتحاد بعد خطأ الدفاع يتصدى لها سيحا ويحولها لركنية

بداية اللقاء