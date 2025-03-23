انتهت كأس عاصمة مصر - بتروجت (2)-(1) الزمالك

الأحد، 23 مارس 2025 - 21:19

كتب : FilGoal

الزمالك ضد بتروجت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ضد بتروجت في الجولة الثالثة من كأس عاصمة.

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نهاية المباراة

ق90. جووول قاتل لبتروجت عن طريق أحمد فاروق من انفراد بالمرمى.

ق86. عمر صلاح يتألق ويمنع سيدي نداي البديل من التسجيل.

ق75. مصطفى شلبي يهدر فرصة الثاني من انفراد بالمرمى.

ق69. جوووول التعادل للزمالك عن طريق ناصر ماهر برأسية بعد عرضية من مصطفى الزناري.

ق63. تبديلان للزمالك بدخول محمود جهاد وعمر جابر بدلا من سيف جعفر وحسام أشرف.

ق56. جوووول أول لبتروجت عن طريق توفيق محمد بتسديدة رائعة.

دخول مصطفى شلبي بدلا من شيكابالا مع بداية الشوط.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23. إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق19. ركلة جزااء جديدة ولكن تلك المرة لبتروجت بعد لمسة يد على مصطفى الزناري.

ق9. عمر صلاح يتألق ويتصدى لركلة الجزاء

ق6. ركلة جزاء للزمالك حصل عليها ناصر ماهر.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الزمالك بتروجت كأس عاصمة مصر
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