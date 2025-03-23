التشكيل - رباعي في هجوم فرنسا.. ومودريتش يقود كرواتيا

الأحد، 23 مارس 2025 - 21:15

كتب : FilGoal

هدف واحتفال أدريان رابيو - إيطاليا - فرنسا

أعلن كل من ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا وزلاتكو داليتش مدرب كرواتيا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب فرنسا مع كرواتيا على ملعب ستاد دو فرانس في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويلعب فرنسا برباعي ناري في خط الهجوم.

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وجاء تشكيل فرنسا بالكامل كالتالي:

الحارس: مايك مانيان.

الدفاع: جول كوندي - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - ثيو هيرنانديز.

الوسط: مانو إيكوني - أوريلين تشواميني.

أمامهما: مايكل أوليسي - عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا.

الهجوم: كيليان مبابي.

ويلعب لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش في خط الهجوم.

وجاء تشكيل كرواتيا بالكامل كالتالي:

الحارس: دومينيك ليفاكوفيتش.

الدفاع: جوسيب ستانيسيتش - دوجي كاليتا كار - جوسيب سوتالو -يوشكو جفارديول.

الوسط: لوكا مودريتش - بيتار سوسيتش - ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: إيفان بيريسيتش - أنتي بوديمير - أندري كراماريتش.

فرنسا كرواتيا دوري الأمم الأوروبية
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