التشكيل - رونالدو ولياو يقودان هجوم البرتغال.. وهويلاند أساسي مع الدنمارك

الأحد، 23 مارس 2025 - 21:05

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

أعلن كل من روبيرتو مارتينيز مدرب البرتغال وبريان ريمير مدرب الدنمارك تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب البرتغال مع الدنمارك في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة وتقام المباراة على ملعب خوسي ألفالاد بالبرتغال.

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وييقود كريستيانو رونالدو وفرانشيسكو كونسيساو هجوم البرتغال في المباراة.

ووصل رونالدو لمباراته الدولية رقم 219ويعزز رقمه كعميد لاعبي العالم

وجاء تشكيل البرتغال بالكامل كالتالي:

الحارس: ديوجو كوستا.

الدفاع: ديوجو دالوت - روبن دياز - جونسالو إيناسيو - نونو مينديز.

الوسط: برونو فيرنانديز - فيتينيا - بيرناردو سيلفا.

الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو - كريستيانو رونالدو - رافاييل لياو.

بينما يقود راسموس هويلاند هجوم الدنمارك في المباراة.

وجاء تشكيل الدنمارك كالتالي:

الحارس: كاسبر شمايكل.

الدفاع: راسموس كريستنسن - خواكيم أنديرسين - جانيك فيستيرجارد - باتريك دورجو.

الوسط: كريستيان إريكسن - مورتن هيولماند - كريستيان نورجارد.

الهجوم: جوستاف إيساكسين - راسموس هويلاند - جيسبير ليندستروم.

وكانت الدنمارك قد فازت في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

البرتغال الدنمارك دوري الأمم الأوروبية
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