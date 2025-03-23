التشكيل - عمرو جمال يقود حرس الحدود.. وثلاثي في هجوم الاتحاد السكندري

الأحد، 23 مارس 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يقود عمرو جمال هجوم حرس الحدود في مواجهة الاتحاد السكندري الذي يعتمد على فادي فريد في الشق الأمامي.

ويبدأ اللقاء في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الإسكندرية لحساب الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وتعد تلك المباراة الأولى لمجدي عبد العاطي في منصب المدير الفني للاتحاد.

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وجاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: عبد الله بكري – مصطفى إبراهيم – محمد المغربي – مروان داوود

الوسط: مورو ساليفو – كريم الديب – إسلام مرزوق

الهجوم: شكري نجيب – فادي فريد – عمرو جمعة

فيما جاء تشكيل حرس الحدود

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد الدغيمي – إبراهيم عبد الحكيم – عبد الرحمن جودة – فوزي الحناوي

الوسط: عمر فتحي - مؤمن عوض – إيزي إيميكا

الهجوم: محمد فاروق – عمرو جمال - محمود ممدوح

ويحتل حرس الحدود المركز الثاني للمجموعة الرابعة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 3 نقاط.

فيما يتذيل الاتحاد السكندري الترتيب بدون نقاط.

الاتحاد السكندري كأس عاصمة مصر حرس الحدود
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