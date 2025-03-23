التشكيل - أسينسيو يترقى بغياب كوبارسي عن إسبانيا.. وظهير فيلا يعوض طريد هولندا

الأحد، 23 مارس 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

لامين جمال - منتخب إسبانيا

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن تشكيل فريقه لمواجهة هولندا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويتواجد راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد على مقاعد البدلاء للمرة الأولى في مسيرته الدولية.

ودخل أسينسيو القائمة لتعويض إصابة باو كوبارسي التي استوجبت عودته إلى برشلونة.

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بينما يتواجد بيدري وفيران تولايس ثنائي النادي الكتالوني على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا - روبن لو نورمان - ديان هويسين - مارك كوكوريا

خط الوسط: داني أولمو - مارتن زوبيمندي - فابيان رويز

خط الهجوم: لامين يامال - ميكيل أويارزابال - نيكو ويليامز

فيما جاء تشكيل هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجين

خط الدفاع: لوتشاريل جيرترويدا - يان باول فان هيكي - فيرجيل فان دايك - إيان ماتسين

خط الوسط: تيجاني رينديرز - جاستن كلويفرت - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: جيريمي فريمبونج - ممفيس ديباي - كودي جاكبو

ويحل إيان ماتسين ظهير أستون فيلا بدلا من جوريل هاتو الذي تعرض للطرد في المباراة الماضية.

إسبانيا هولندا دوري الأمم الأوروبية
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