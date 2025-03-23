التشكيل - نادر فرج ومروان حمدي يقودان الإسماعيلي.. ودودو الجباس في هجوم بيراميدز

يقود نادر فرج ومروان حمدي هجوم الإسماعيلي، فيما يبدأ دودو الجباس في هجوم بيراميدز لحساب الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الفريقان في استاد الإسماعيلية في التاسعة والنصف مساءً.

وجاء تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حاتم سكر – محمد عمار – محمد نصر – عبد الكريم مصطفى

الوسط: هشام محمد – عبد الرحمن الدح – عماد حمدي

الهجوم: علي الملواني – نادر فرج – مروان حمدي

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: شيكا – محمود عبد العاطي – علي جبر – طارق علاء

الوسط: أحمد عاطف – أحمد توفيق – رمضان صبحي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – دودو الجباس – يوسف إبراهيم "أوباما"

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بالفوز على الاتحاد السكندري.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث بدون نقاط بعد الخسارة من حرس الحدود.