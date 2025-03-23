التشكيل - كلايندينست يقود هجوم ألمانيا أمام مالديني الصغير في إيطاليا
الأحد، 23 مارس 2025 - 20:53
كتب : FilGoal
أعلن يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا عن تشكيله لمواجهة إيطاليا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبي.
وانتهى لقاء الذهاب بفوز ألمانيا 2-1.
ويتواجد تيم كلايندينست مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ على رأس هجوم المنتخب الألماني.
وجاء تشكيل المانشافت كالتالي:
حراسة المرمى: أوليفر باومان
خط الدفاع: نيكو شلوتربيك - جوناثان تاه - أنطونيو روديجير
خط الوسط: جوشوا كيميتش - أنجيلو ستيلر - ليون جوريتسكا - ماكسيميليان ميتلشتاد
خط الهجوم: ليروي ساني - تيم كلايندينست - جمال موسيالا
فيما جاء تشكيل الأزوري كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: فيديريكو جاتي - أليساندرو بونجورنو - أليساندرو باستوني
خط الوسط: جيوفاني دي لورينزو - نيكولو باريلا - صامويل ريتشي - ساندرو تونالي - ديستيني أودوجي
خط الهجوم: مويس كين - دانييل مالديني