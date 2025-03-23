تشكيل الزمالك – شيكابالا أساسي أمام بتروجت في كأس العاصمة

دفع جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك بـ محمود عبد الرازق "شيكابالا" في التشكيل الأساسي لمواجهة بتروجت.

شيكابالا النادي : الزمالك بتروجت الزمالك

ويلعب الزمالك ضد بتروجت في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويقود حسام أشرف هجوم الزمالك، ويشارك أيضا ناصر ماهر في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق

خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو"

خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – شيكابالا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمود الشناوي – جيفرسون كوستا – عمر جابر – محمود جهاد – مهاب ياسر – محمد عاطف – حازم أسامة – مصطفى شلبي – سيدي ندياي

ويحتل بتروجت المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعدما تعادل مع الجونة في المباراة الماضية.