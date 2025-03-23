تصفيات كأس العالم - إقامة مباراة فلسطين والعراق في الأردن

تقرر إقامة مباراة فلسطين والعراق في عمان عاصمة الأردن، وذلك في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستضيف استاد عمان الدولي المباراة، وذلك باعتبار منتخب فلسطين صاحب الأرض.

ورفض منتخب العراق خوض المباراة في الأردن، وذلك نظرا لوقوع منتخب الأردن في نفس المجموعة معه في التصفيات.

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وتقام المباراة غدا الثلاثاء على استاد عمان وتنطلق في تمام الساعة 8:15 مساء.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة الثانية في التصفيات برصيد 15 نقطة بعد مرور 7 جولات.

ويأتي بعده منتخب الأردن في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع العراق صاحب المركز الثالث وبفارق الأهداف عنه فقط.

بينما يأتي منتخب فلسطين في المركز السادس والأخير برصيد 3 نقاط.