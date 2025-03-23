دوري المحترفين – استقالة عمرو أنور من تدريب وي

تقدم عمرو أنور المدير الفني لفريق وي باستقالته من تدريب الفريق وذلك بعد الخسارة من أسوان.

وخسر وي من أسوان بهدف دون رد في الجولة 26 من الدوري المصري للمحترفين.

وكان عمرو أنور تولى تدريب وي بداية الموسم الجاري وحقق مع الفريق نتائج جيدة.

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ويحتل وي المركز الخامس بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 43 نقطة، بينما يتصدر وادي دجلة الترتيب برصيد 54 نقطة.

ويعقد مجلس إدارة نادي وي اجتماعا خلال الساعات المقبلة للبحث عن مدير فني جديد للفريق بعد قبول استقالة عمرو أنور.