لا جازيتا: لاوتارو يغيب عن لقاء أودينيزي ويعمل على اللحاق بدربي ميلان

سيغيب لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر عن مباراة فريقه ضد منافسه أودينيزي.

وسيواجه إنتر خصمه أودينيزي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن اللاعب الأرجنتيني سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة أودينيزي.

ووفقا للصحيفة فإن لاوتارو يعمل بشكل مكثف لتسريع عملية التعافي والعودة في مباراة ميلان في دربي ميلان.

وسيلعب إنتر ضد غريمه ميلان في دربي المدينة في نصف نهائي كأس إيطاليا يوم 2 أبريل المقبل.

وخرج قائد إنتر من معسكر منتخب الأرجنتين بسبب إصابة في العضلة الخلفية حسبما أعلن الاتحاد عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعاني إنتر من أزمة في هجومه بعد تعرض ماركوس تورام أيضا للإصابة وغيابه عن معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة في الكاحل.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي الثاني.

ويأتي تورام على قائمة هدافي إنتر برصيد 13 هدفا ويليه لاوتارو بـ 10 أهداف خلال الموسم الجاري بالدوري الإيطالي.

ويغيب عن معسكر الأرجنتين الجاري كل من ليونيل ميسي وباولو ديبالا أيضا بسبب الإصابة.