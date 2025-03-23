كارولين وير تكتب التاريخ.. انتصار أول لسيدات ريال مدريد على برشلونة

حقق فريق سيدات ريال مدريد انتصارا تاريخيا بتحقيق الفوز الأول أمام برشلونة بعد 18 انتصار متتالي للفريق الكتالوني.

وتغلب ريال مدريد على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 23 من دوري سيدات كرة القدم.

وافتتحت ألبا رندوندو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 41، قبل أن تعادل كارولين جراهام النتيجة لصالح برشلونة في الدقيقة 67.

ونجحت البديلة كارولين وير في تسجيل هدفين قاتلين لصالح ريال مدريد في الدقيقتين 87 و97.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني ليشعل صراع المنافسة على صدارة الدوري.

بينما تجمد رصيد برشلونة عند 63 نقطة في المركز الأول قبل 7 جولات من النهاية.

ولم يسبق لسيدات ريال مدريد الفوز أو حتى التعادل من قبل أمام سيدات برشلونة في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

وحقق فريق سيدات برشلونة الفوز على ريال مدريد في 18 مباراة بمختلف المسابقات.