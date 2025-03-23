استبعاد جوردون من إنجلترا بسبب الإصابة

الأحد، 23 مارس 2025 - 14:52

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استبعاد أنتوني جوردون من قائمة المنتخب بعد إصابته.

وتعرض جوردون لإصابة في الفخذ أثناء مباراة ألبانيا وفقا للاتحاد الإنجليزي.

ولعب منتخب إنجلترا ضد منافسه ألبانيا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

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فاز منتخب إنجلترا على منافسه ألبانيا بهدفين دون رد.

ودخل جوردون كبديل في الدقيقة 74 بدلا من ماركوس راشفورد.

ويعد هذا اللقاء هو الظهور الأول لـ توماس توخيل كمدير فني لإنجلترا.

وأيضا أصبح مايلز لويس سكيلي أصغر لاعب يسجل لإنجلترا في أول مشاركة لأي لاعب في تاريخها.

وكذلك شارك دان برن مدافع نيوكاسل مع إنجلترا بعد أول استدعاء دولي له.

ووصل كين لهدفه الـ70 مع إنجلترا ليبتعد أكثر برقمه القياسي كهداف تاريخي لمنتخب بلاده.

وبذلك حصل منتخب إنجلترا على 3 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن لاتفيا.

ويتذيل منتخب ألبانيا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

جوردون إنجلترا ألبانيا تصفيات كأس العالم 2026
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