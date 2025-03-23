مودريتش: مبابي من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم.. وهذه نصيحتي له للتتويج بالكرة الذهبية

الأحد، 23 مارس 2025 - 14:17

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - لوكا مودريتش

أشاد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد كثيرا بزميله كيليان مبابي واصفا أنه من أفضل اللاعبين الذين رآهم في حياته، وأيضا قدم له نصيحة للتتويج بالكرة الذهبية.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال اللاعب الكرواتي عبر تيليفوت: "نصيحة لمبابي للفوز بالكرة الذهبية؟ أطلب منه أن يستمر في مساعدة ريال مدريد على الفوز، أنا متأكد أن بتلك الطريقة سيكون أحد المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية أكثر من مرة".

وشد "مبابي من أفضل لاعبي العالم، وأكثر ما أعجبني فيه هو شخصيته وأسلوبه وتواضعه ومساعدة الفريق".

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وأنهى حديثه قائلا: "من الممكن القول ظاهريا أن هذا الموسم ليس الأفضل لمبابي، لكنه أحرز 30 هدفا، تخيل لو كان هذا أفضل مواسمه، مبابي من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي".

وتوج اللاعب البالغ من العمر 40 عاما بجائزة الكرة الذهبية في عام 2018.

وسيواجه منتخب كرواتيا خصمه فرنسا الليلة في إياب دور ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز كرواتيا بهدفين دون رد.

كيليان مبابي لوكا مودريتش ريال مدريد فرنسا كرواتيا
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