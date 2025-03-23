الرياضية: فاتح تريم يرفض إقامة معسكر خاص لمواجهة اتحاد جدة في الكأس

رفض فاتح تريم المدير الفني لفريق الشباب السعودي مقترح إدارة النادي بإقامة معسكر إعدادي قبل مواجهة اتحاد جدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحل الشباب ضيفا على اتحاد جدة في مطلع أبريل المقبل في نصف نهائي كأس ملك السعودية.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رفض فاتح تريم خوض معسكرا خاصا من أجل مواجهة اتحاد جدة.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الشباب قد عرضت على المدرب التركي معسكر إعدادي في جدة يبدأ يوم 28 مارس ولمدة 4 أيام قبل مواجهة الاتحاد.

وفضّل تريم أن تكون التحضيرات اعتيادية كما جرت العادة حتى لا يدخل اللاعبون في ضغوطات تؤثر على تركيزهم.

وخاض الشباب مرانه بشكل طبيعي مساء السبت للتدرب على الجمل التكتيكية.

ويحتل الشباب المركز السادس في منافسات الدوري السعودي برصيد 43 نقطة.

ويفصل الشباب 8 نقاط عن المركز الثالث المؤهل لبطولة آسيا.

وحل الشباب ضيفا على الاتحاد في الدور الأول من الدوري السعودي وانتهت المباراة لصالح اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف واحد.