منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل.. وخروجه من معسكر مواجهة سيراليون

الأحد، 23 مارس 2025 - 13:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم عادل

خرج إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ومنتخب مصر من معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة سيراليون ضمن مواجهات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

مصر

وكان إبراهيم عادل قد غاب عن مواجهة إثيوبيا التي انتهت بفوز مصر بهدفين دون مقابل في الجولة الخامسة من التصفيات.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ثبوت إصابة إبراهيم عادل بشد من الدرجة الثانية في العضلات الضامة بعد خضوعه لآشعة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.

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وتقرر خروج إبراهيم عادل من المعسكر بسبب صعوبة لحاقه بمباراة مصر أمام سيراليون والمقرر لها بعد غدا الثلاثاء على استاد القاهرة في الجولة السادسة.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثاني بـ 8 نقاط.

وخاض إبراهيم عادل هذا الموسم مع بيراميدز 25 مباراة في جميع المسابقات سجل 10 وصنع 11.

وخاض عادل صاحب الـ 23 عاما 14 مباراة دولية سجل خلالها هدفين منها هدف التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025 أمام موريتانيا.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن نجح في التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة 2025 في المغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

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