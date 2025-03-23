ماروتا: تعلمت في يوفنتوس الانتماء والنصر ونقلتهما لـ إنتر

أقر جيوزيبي ماروتا رئيس إنتر أنه تعلم في يوفنتوس الشعور بالانتماء وثقافة النصر ونقلهما لـ إنتر

وقال ماروتا في تصريحات نشرتها توتو سبورت: "تعلمت في يوفنتوس الشعور بالانتماء وثقافة النصر، وهي قيم نقلتها أيضا إلى إنتر".

وأضاف "لا تتحقق الأهداف إلا إذا سار الجميع في نفس الاتجاه".

وأنهى حديثه قائلا: "نظفت الأحذية ونفخت الكرات، ولطالما كان التواضع سمة مميزة لي".

وعمل ماروتا في يوفنتوس كمدير رياضي لمدة 8 أعوام، قبل رحيله بسبب عدم موافقته على التعاقد مع كريستيانو رونالدو للبيانكونيري.

ثم رحل إلى إنتر في 2018 كمدير رياضي.

وتولى ماروتا رئاسة النيراتزوري منذ بداية الموسم الحالي مع نقل ملكية النادي إلى صندوق أوكتري الأمريكي.

ويحتل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة.

ويأتي نابولي خلفه برصيد 61 نقطة.