ماروتا: تعلمت في يوفنتوس الانتماء والنصر ونقلتهما لـ إنتر

الأحد، 23 مارس 2025 - 13:26

كتب : FilGoal

جيوزيبي ماروتا

أقر جيوزيبي ماروتا رئيس إنتر أنه تعلم في يوفنتوس الشعور بالانتماء وثقافة النصر ونقلهما لـ إنتر

وقال ماروتا في تصريحات نشرتها توتو سبورت: "تعلمت في يوفنتوس الشعور بالانتماء وثقافة النصر، وهي قيم نقلتها أيضا إلى إنتر".

وأضاف "لا تتحقق الأهداف إلا إذا سار الجميع في نفس الاتجاه".

أخبار متعلقة:
والده: رغبة نيكو باز البقاء في كومو ولكن.. وهذه حقيقة مفاوضات إنتر معه عودة من باب الغريم؟ دوناروما يرد على اهتمام إنتر بضمه أزمة جديدة لـ إنتر؟ استبعاد لاوتارو من معسكر الأرجنتين للإصابة فريسته المفضلة.. إنتر يفوز على أتالانتا ويبتعد بصدارة الدوري

وأنهى حديثه قائلا: "نظفت الأحذية ونفخت الكرات، ولطالما كان التواضع سمة مميزة لي".

وعمل ماروتا في يوفنتوس كمدير رياضي لمدة 8 أعوام، قبل رحيله بسبب عدم موافقته على التعاقد مع كريستيانو رونالدو للبيانكونيري.

ثم رحل إلى إنتر في 2018 كمدير رياضي.

وتولى ماروتا رئاسة النيراتزوري منذ بداية الموسم الحالي مع نقل ملكية النادي إلى صندوق أوكتري الأمريكي.

ويحتل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة.

ويأتي نابولي خلفه برصيد 61 نقطة.

جيوزيبي ماروتا إنتر الدوري الإيطالي يوفنتوس
نرشح لكم
لا جازيتا: لاوتارو يغيب عن لقاء أودينيزي ويعمل على اللحاق بدربي ميلان استبعاد جوردون من إنجلترا بسبب الإصابة مودريتش: مبابي من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم.. وهذه نصيحتي له للتتويج بالكرة الذهبية فينيسيوس يغيب عن تدريبات البرازيل قبل مواجهة الأرجنتين ماركا: تم عرض فان دايك على ريال مدريد.. وموقف النادي آس: رافينيا وأراوخو سيتواجدان في قائمة برشلونة ضد أوساسونا تقرير يشرح تمسك يوفنتوس بتأجيل إقالة موتا للشهر المقبل والده: رغبة نيكو باز البقاء في كومو ولكن.. وهذه حقيقة مفاوضات إنتر معه
أخر الأخبار
دوري المحترفين – استقالة عمرو أنور من تدريب وي 5 دقيقة | القسم الثاني
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات نصف نهائي كأس مصر 16 دقيقة | الدوري المصري
السودان يتقدم بشكوى ويطالب بالحصول على نقاط مباراة السنغال 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض ساعة | الدوري المصري
لا جازيتا: لاوتارو يغيب عن لقاء أودينيزي ويعمل على اللحاق بدربي ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
أشرف صبحي يفتتح مركز شباب محمد صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
كارولين وير تكتب التاريخ.. انتصار أول لسيدات ريال مدريد على برشلونة 2 ساعة | رياضة نسائية
استبعاد جوردون من إنجلترا بسبب الإصابة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 3 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 4 رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار