فينيسيوس يغيب عن تدريبات البرازيل قبل مواجهة الأرجنتين

الأحد، 23 مارس 2025 - 12:52

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل

غاب فينيسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل عن التدريبات الجماعية للفريق قبل مواجهة الأرجنتين.

فينيسيوس جونيور

النادي : ريال مدريد

البرازيل

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره البرازيلي فجر يوم الأربعاء ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشفت صحيفة ماركا عن غياب فينيسيوس جونيور عن التدريبات الجماعية لمنتخب البرازيل قبل مواجهة الأرجنتين.

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وأثار غياب فينيسيوس الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة الأرجنتين في التصفيات.

وأشار التقرير إلى خوض فينيسيوس 15 دقيقة فقط بشكل منفرد.

وامتنع دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل عن الإعلان عن السبب وراء خوض تدريب مخصص للاعب الفريق.

وكان نادي ليفربول قد أعلن عن عودة حارسه أليسون بيكر من معسكر منتخب البرازيل، وذلك بعد تعرضه للإصابة أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم.

وفاز منتخب البرازيل على حساب كولومبيا بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الـ13 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أقيمت على استاد ماني جارينشا الوطني.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده بعد الفوز إلى 21 نقطة في المركز الثاني بتصفيات أمريكا الجنوبية، فيما توقف رصيد منتخب كولومبيا عند 19 نقطة في المركز السادس.

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