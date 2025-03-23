ماركا: تم عرض فان دايك على ريال مدريد.. وموقف النادي

الأحد، 23 مارس 2025 - 12:29

كتب : FilGoal

ليفربول - باريس سان جيرمان - فان دايك - برادلي باركولا

عرض وكيل فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول على ريال مدريد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع خلال الشهر الجاري لأي فريق بشكل مجاني حتى نهاية الموسم.

وحسب صحيفة ماركا فإن تم عرض فيرجيل فان دايك مجانا على ريال مدريد لكن النادي رفضه بسبب عدم المناسبة لخططه.

أخبار متعلقة:
مودريتش يكشف موقفه من التجديد لـ ريال مدريد ألفاريز: شاهدت ركلة الترجيح ضد ريال مدريد آلاف المرات ولا أشعر أنني لمست الكرة هويسين يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه صحيفة آس: انتقال ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد تم بنسبة 99%

وقال المدافع الهولندي للصحفيين من قبل عن مستقبله: "قبل نهاية الموسم ستكون هناك أخبار جديدة".

وأتم "طالما أنني ملتزم تماما تجاه الفريق وأركز على المباريات وأحب النادي، فهذا هو الأهم".

وتحدث فان دايك من قبل عن مستقبله أكثر من مرة.

وأوضح فان دايك عقب مباراة فريقه ضد إبسويتش من قبل: "مستقبلي؟ ليس لدي أي فكرة عن عدد المباريات التي سألعبها الموسم الحالي".

وأتم "آمل أن يتم ضمان لعب المتبقي من الموسم، ثم لا أعرف ما سيحدث في المستقبل".

وقال فان دايك في وقت سابق لشبكة سكاي سبورتس: "لا يوجد تطور بشأن تجديد عقدي، لكنني هادئ، كما قلت في السابق سنرى ما سيحدث في المسنقبل".

ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن بين فان دايك وإدارة ليفربول لتجديد العقد.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن أرسنال، ويبدو أن تتويجه باللقب مسألة وقت، مع تبقي 9 جولات على النهاية.

ريال مدريد فان دايك ليفربول الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
لا جازيتا: لاوتارو يغيب عن لقاء أودينيزي ويعمل على اللحاق بدربي ميلان استبعاد جوردون من إنجلترا بسبب الإصابة مودريتش: مبابي من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم.. وهذه نصيحتي له للتتويج بالكرة الذهبية ماروتا: تعلمت في يوفنتوس الانتماء والنصر ونقلتهما لـ إنتر فينيسيوس يغيب عن تدريبات البرازيل قبل مواجهة الأرجنتين آس: رافينيا وأراوخو سيتواجدان في قائمة برشلونة ضد أوساسونا تقرير يشرح تمسك يوفنتوس بتأجيل إقالة موتا للشهر المقبل والده: رغبة نيكو باز البقاء في كومو ولكن.. وهذه حقيقة مفاوضات إنتر معه
أخر الأخبار
دوري المحترفين – استقالة عمرو أنور من تدريب وي 4 دقيقة | القسم الثاني
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات نصف نهائي كأس مصر 16 دقيقة | الدوري المصري
السودان يتقدم بشكوى ويطالب بالحصول على نقاط مباراة السنغال 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض ساعة | الدوري المصري
لا جازيتا: لاوتارو يغيب عن لقاء أودينيزي ويعمل على اللحاق بدربي ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
أشرف صبحي يفتتح مركز شباب محمد صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
كارولين وير تكتب التاريخ.. انتصار أول لسيدات ريال مدريد على برشلونة 2 ساعة | رياضة نسائية
استبعاد جوردون من إنجلترا بسبب الإصابة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 3 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 4 رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار