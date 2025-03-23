ماركا: تم عرض فان دايك على ريال مدريد.. وموقف النادي

عرض وكيل فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول على ريال مدريد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع خلال الشهر الجاري لأي فريق بشكل مجاني حتى نهاية الموسم.

وحسب صحيفة ماركا فإن تم عرض فيرجيل فان دايك مجانا على ريال مدريد لكن النادي رفضه بسبب عدم المناسبة لخططه.

وقال المدافع الهولندي للصحفيين من قبل عن مستقبله: "قبل نهاية الموسم ستكون هناك أخبار جديدة".

وأتم "طالما أنني ملتزم تماما تجاه الفريق وأركز على المباريات وأحب النادي، فهذا هو الأهم".

وتحدث فان دايك من قبل عن مستقبله أكثر من مرة.

وأوضح فان دايك عقب مباراة فريقه ضد إبسويتش من قبل: "مستقبلي؟ ليس لدي أي فكرة عن عدد المباريات التي سألعبها الموسم الحالي".

وأتم "آمل أن يتم ضمان لعب المتبقي من الموسم، ثم لا أعرف ما سيحدث في المستقبل".

وقال فان دايك في وقت سابق لشبكة سكاي سبورتس: "لا يوجد تطور بشأن تجديد عقدي، لكنني هادئ، كما قلت في السابق سنرى ما سيحدث في المسنقبل".

ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن بين فان دايك وإدارة ليفربول لتجديد العقد.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن أرسنال، ويبدو أن تتويجه باللقب مسألة وقت، مع تبقي 9 جولات على النهاية.