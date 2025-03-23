صحيفة اليوم: العدد يرتفع إلى 10.. غيابات بالجملة عن منتخب السعودية أمام اليابان

الأحد، 23 مارس 2025 - 12:03

كتب : FilGoal

المنتخب السعودي للشباب

يعاني منتخب السعودية من الغيابات المؤثرة قبل مواجهة اليابان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحل منتخب السعودية ضيفا على اليابان يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن وصول عدد الغيابات المؤثرة في المنتخب السعودي إلى 10 لاعبين.

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وكان حساب المنتخب السعودي قد أعلن استبعاد سعود عبد الحميد من مواجهة اليابان بداعي الإصابة قبل 3 أيام من المواجهة.

ويعاني الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب الوطني السعودي، من كثرة غيابات اللاعبين المؤثرين في صفوف الصقور.

وتعرض الثلاثي محمد كنو وحسن كادش وسعود عبد الحميد للإصابة قبل مواجهة اليابان.

وكشف التقرير السعودي عن غيابات منتخب الأخضر قبل مواجهة اليابان كالآتي:

- حسن كادش (إصابة)

- عبدالإله العمري (إصابة)

- سلمان الفرج (إصابة)

- محمد كنو (إصابة)

- صالح الشهري (أسباب فنية)

- علي البليهي (إصابة)

- سلطان الغنام (إصابة)

- ياسر الشهراني (إصابة)

- سعود عبدالحميد (إصابة)

- عبدالله الخيبري (إصابة)

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أستراليا صاحبة المركز الثاني.

وحسم منتخب اليابان تأهله قبل 3 جولات من النهاية بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 بينما يشارك صاحبا المركزين الثالث والرابع في الملحق العالمي.

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