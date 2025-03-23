آس: رافينيا وأراوخو سيتواجدان في قائمة برشلونة ضد أوساسونا

الأحد، 23 مارس 2025 - 12:00

كتب : FilGoal

برشلونة - بنفيكا - رافينيا

ذكرت صحيفة آس أن رافينيا ورونالد أراوخو ثنائي برشلونة سيتواجد في قائمة الفريق ضد أوساسونا.

ووفقا للصحيفة فإن رافينيا وأراوخو سيتواجدان في قائمة الفريق ضد أوساسونا أو على مقاعد البدلاء ولن يتم استبعاده.

وأفادت الصحيفة أن رافينيا وأراوخو سيسافران إلى برشلونة بطائرة خاصة بعد مباراة البرازيل والأوروجواي.

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ومن المقرر أن يواجه برشلونة منافسه أوساسونا يوم 27 مارس المقبل.

وتأجلت المباراة من قبل بسبب وفاة أحد أفراد الطاقم الطبي في الفريق الكتالوني.

وسيلعب منتخب البرازيل بتواجد رافينيا ضد غريمه الأرجنتين قبل يوم واحد فقط من مباراة برشلونة أمام أوساسونا.

بينما سيلعب منتخب أوروجواي ضد خصمه بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل 25 مارس.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة من 27 مباراة لعبها.

ويتساوى ريال مدريد معه في عدد النقاط لكن من 28 مباراة خاضها.

رافينيا أراوخو برشلونة البرازيل أوروجواي
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