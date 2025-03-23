بينتو: هناك تحامل ضد الدوري السعودي.. ومواجهة البرازيل ضد الأرجنتين حلم أي طفل

أشاد بينتو حارس مرمى فريق النصر ومنتخب البرازيل بتجربته في الدوري السعودي.

وكان قد ارتبط اسم بينتو بالانتقال إلى بنفيكا البرتغالي قبل أن ينضم لصفوف النصر السعودي.

وكشف بينتو حارس مرمى النصر ومنتخب البرازيل في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن هناك بعض التحامل ضد الدوري السعودي، انظروا فقط إلى اللاعبين هناك، لست بحاجة حتى للحديث عن فريقي".

وأضاف "مستواي ثابت وأواصل التطور ويمكنني إظهار ذلك على أرض الملعب وسأبذل قصارى جهدي لأثبت ذلك".

وشدد "كريستيانو رونالدو لاعب استثنائي، يسعى دائما لمساعدتنا، ويقدم لنا النصائح ويرى ما يمكن تحسينه وتطويره، هو لا يتردد أبدا في التحدث إلينا، وتجربتي في النصر رائعة".

واختتم تصريحاته بإمكانية البدء أساسيا بعد خروج أليسون قائلا: "كل طفل يحلم باللعب في مباراة مثل البرازيل ضد الأرجنتين، وأعتقد أننا سنقوم بدرونا الهجومي، إذا سارت الأمور على ما يرام فسنغادر من هناك بشباك نظيفة".

وأعلن نادي ليفربول عن عودة حارسه أليسون بيكر من معسكر منتخب البرازيل، وذلك بعد تعرضه للإصابة أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم.

وتأكد رسميا غياب أليسون عن الموقعة الكبرى أمام الأرجنتين، والتي تقام في الثانية فجر الأربعاء 26 مارس بتوقيت القاهرة.

وفاز منتخب البرازيل على حساب كولومبيا بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الـ13 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أقيمت على استاد ماني جارينشا الوطني.

وحل بينتو بدلا من أليسون في حراسة مرمى البرازيل، وكارلوس كويستا بدلا من دافينسون سانشيز.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده بعد الفوز إلى 21 نقطة في المركز الثاني بتصفيات أمريكا الجنوبية، فيما توقف رصيد منتخب كولومبيا عند 19 نقطة في المركز السادس.