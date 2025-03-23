تقرير يشرح تمسك يوفنتوس بتأجيل إقالة موتا للشهر المقبل

الأحد، 23 مارس 2025 - 11:02

كتب : FilGoal

تياجو موتا

شرح تقرير مقدم من توتو ميركاتو ويب سبب تمسك نادي يوفنتوس بتأجيل إقالة تياجو موتا مدرب الفريق لشهر أبريل المقبل.

ويعاني يوفنتوس من سوء النتائج وآخرها الخسارة 3-0 أمام فيورنتينا.

وأوضح التقرير أن قرار يوفنتوس بعدم إقالة موتا قبل مباراة جنوى يوم 29 مارس الجاري يعود لأسباب مالية.

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وأفاد التقرير أن تأجيل إقالة موتا حتى الشهر المقبل سيتيح ليوفنتوس إدراج القيمة المالية للربع التالي بدلا من الحالي.

وكشفت عدة تقارير إيطاليا أبرزها شبكة "سكاي" في وقت سابق بإن إيجور تيودور سيكون المدير الفني الجديد لـ يوفنتوس.

وأشار التقرير إلى أن الكرواتي سيوقع عقدا لتدريب يوفنتوس حتى نهاية الموسم خلفا لموتا.

وتفوق تيودور على روبرتو مانشيني الذي طالب بوضع بندا يتيح له تمديد التعاقد تلقائيا لموسم إضافي حال قاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولا يعد تيودور غريبا على يوفنتوس إذ ارتدى قميصه لمدة 7 سنوات ونصف وخاض 174 مباراة سجل خلالها 21 هدفا في الفترة من 1998 وحتى 2005.

كما سبق أن عمل كمدرب مساعد لأندريا بيرلو عندما تم تعيينه مديرا فنيا ليوفنتوس.

ودرب تيودور فرق هيلاس فيرونا ومارسيليا ولاتسيو وأودينيزي وهايدوك سبليت من قبل.

ويعد أبرز إنجاز له كمدرب الفوز بلقب كأس كرواتيا 2012-13 مع هايدوك سبليت.

وسبق أن كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي ليوفنتوس عبر سكاي سبورت في وقت سابق: " نشعر بخيبة أمل وحزن بسبب التقلبات التي شهدناها خلال الموسم، لكن ليس لمباراتين متتاليتين".

وشدد "مقتنعون بقدرتنا على تجاوز هذه المحنة معا رفقة تياجو موتا بالتأكيد".

وأكمل "لا يزال التأهل لدوري أبطال أوروبا في متناول أيدينا، وعلينا أن نبقى متحدين ومركزين لتحقيق هذا الهدف".

وأنهى حديثه قائلا: "سيعمل المدرب على الجوانب التكتيكية والنفسية خلال الأسبوعين المقبلين، لذا سنحاول إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن بولونيا الرابع.

وقاد موتا فريق يوفنتوس منذ بداية الموسم في 42 مباراة حقق الفوز في 18 وتعادل في 16 وخسر 8.

وودع الفريق كأس إيطاليا من ربع النهائي أمام إمبولي، ودوري أبطال أوروبا من مرحلة الملحق أمام إيندهوفن الهولندي.

يوفنتوس تياجو موتا الدوري الإيطالي إيجور تودور
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