والده: رغبة نيكو باز البقاء في كومو ولكن.. وهذه حقيقة مفاوضات إنتر معه

كشف بابلو باز والد نيكو باز لاعب كومو عن رغبة نجله وهي البقاء في ناديه، وأوضح حقيقة مفاوضات إنتر معه.

نيكو باز النادي : كومو

وقال بابلو لصحيفة لا بروفينسيا: "رغبة نيكو باز هي البقاء في كومو لموسم آخر، لا شك في ذلك".

وأضاف "تأقلم بشكل ممتاز، نيكولاس سعيد جدا في كومو وبالتأكيد يفضل البقاء هناك، لأنه يشعر بسعادة كبيرة".

وأكمل "يعتبر باز تجربته مع فابريجاس عظيمة، وأنا أتفق معه، لكن سنرى ما سيحدث".

وأتم "الربط بانتقال باز إلى إنتر بسبب صورتي مع زانيتي؟ لا، أنا وزانيتي أصدقاء مقربون، كنا زملاء في نفس الغرفة في منتخب الأرجنتين، لم يكن أكثر من لقاء بين أصدقاء".

قبل أسابيع، كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد إماكينة استعادة نيكو باز المعار إلى كومو مع الملكي مرة أخرى.

ولفت باز الأنظار خلال موسمه الأول في الدوري الإيطالي بعد ظهوره بمستوى رائع حتى الآن.

وقال المدرب الإيطالي لإذاعة أنشيو لو سبورت: "بالتأكيد يمكنه أن يكون جزءا من مستقبل ريال مدريد".

وأوضح "نحن نراقب بعناية تقدمه في كومو، إنه جيد جدا وموهبة رائعة".

وأنهى حديثه قائلا: "كان من الضروري رحيل باز معارا لكي يلعب بشكل منتظم، لقد كان اختيارا ذكيا".

وانضم باز لكومو في بداية الموسم الحالي قادما من ريال مدريد مع وجود بند يتيح للفريق الإسباني إعادة التعاقد معه أو الحصول على نصف قيمة بيعه.

وكان باز قد لعب أكثر من مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد بالموسم الماضي وقدم أداء جيد قبل أن يرحل نحو كومو في بداية الموسم الحالي.

لاعب الوسط صاحب الـ 20 عاما لعب 27 مباراة بقميص كومو حتى الآن وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 6 آخرين.