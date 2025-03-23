لاوتارو مارتينيز يطمئن جماهيره بعد الإصابة التي أبعدته عن معسكر الأرجنتين

الأحد، 23 مارس 2025 - 10:29

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

طمأن لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ومنتخب الأرجنتين جماهيره بعد الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن مسعكر منتخب الأرجنتين.

وخرج قائد إنتر الإيطالي من المعسكر بسبب إصابة في العضلة الخلفية حسبما أعلن الاتحاد عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ومنتخب الأرجنتين عبر حسابه الرسمي: "سعيد بسبب الاستمتاع بأيام راحة مع عائلتي لاستعادة طاقتي والتعافي من الإصابة التي أبعدتني عن مباراتي التصفيات، أتعافى الآن لأعود في أقرب وقت ممكن".

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ووفقا لتقارير إيطالية فإن الإصابة قد تبدو قوية وتتسبب في غيابه عن مواجهة بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعاني إنتر من أزمة في هجومه بعد تعرض ماركوس تورام أيضا للإصابة وغيابه عن معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة في الكاحل.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي الثاني.

ويأتي تورام على قائمة هدافي إنتر برصيد 13 هدفا ويليه لاوتارو بـ 10 أهداف خلال الموسم الجاري بالدوري الإيطالي.

ويغيب عن معسكر الأرجنتين الجاري كل من ليونيل ميسي وباولو ديبالا أيضا بسبب الإصابة.

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