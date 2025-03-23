مودريتش يكشف موقفه من التجديد لـ ريال مدريد

الأحد، 23 مارس 2025 - 10:21

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

كشف لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد موقفه من التجديد لـ ريال مدريد.

وينتهي تعاقد اللاعب الكرواتي بنهاية الموسم الجاري.

وقال مودريتش لـ تيليفوت: "لا داعي للعجلة بشأن تجديد عقدي مع ريال مدريد، الموسم لا يزال طويلا، لدينا العديد من المباريات، سنرى حينها".

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وأنهى حديثه قائلا: "نعم أرغب بالاعتزال في ريال مدريد، سيكون حلما بالنسبة لي".

وكان موقع ريليفو قد أوضح من قبل إن اللاعب البالغ من العمر 40 عاما يريد الاستمرار رفقة النادي الملكي وتجديد تعاقده لمدة موسم آخر.

ولعب مودريتش 44 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 4 أهداف وصنع 7 آخرين.

وشارك لاعب الوسط مع ريال مدريد بواقع 2087 دقيقة.

ونصح من قبل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق أي لاعب كرة قدم بأن يكون مثل مودريتش وباولو مالديني.

وقال انشيلوتي في وقت سابق: " مستقبل مودريتش؟ قلت من قبل إنه هدية لكرة القدم، عليه أن يستمر متى يريد، ريال مدريد محظوظ بوجود أسطورة مثله".

وأنهى حديثه قائلا: "كان لدي لاعب آخر يبلغ من العمر 40 عاما وهو باولو مالديني، أي لاعب كرة قدم يجب أن يضع هذا الثنائي مثال له، يتمتعان بالالتزام والاحترافية، إنها الطريقة الوحيدة للعب حتى سن الـ40".

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بالتساوي مع برشلونة.

لوكا مودريتش ريال مدريد الدوري الإسباني
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