مواعيد مباريات الأحد 23 مارس 2025.. ثلاث مواجهات في كأس الرابطة وإثارة أوروبية

يشهد اليوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

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كأس عاصمة مصر

تستأنف مواجهات الجولة الثالثة من كأس الرابطة -كأس عاصمة مصر- بإقامة ثلاث مواجهات اليوم الأحد.

ويستضيف بتروجت فريق الزمالك على استاد الكلية الحربية ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي بالمباراة المقامة على استاد الإسماعيلية وتذاع عبر قناة أون سبورت 2.

ويستضيف الاتحاد السكندري فريق حرس الحدود على استاد الإسكندرية ويذاع عبر صفحة أون سبورت على فيسبوك.

وتقام جميع المباريات في التاسعة والنصف مساء.

دوري الأمم الأوروبية

تقام منافسات إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية وتشهد إثارة كبرى.

تستضيف فرنسا منتخب كرواتيا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2، وانتهت مواجهة الذهاب لصالح كرواتيا بهدفين دون مقابل.

بينما تستضيف إسبانيا منتخب هولندا وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1، وكانت مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

أما الدنمارك فتحل ضيفة على البرتغال وتذاع عبر بي إن سبورتس 4، وانتهت مواجهة الذهاب لصالح الدنمارك بهدف دون مقابل.

وأخيرا يحل منتخب إيطاليا ضيفا على ألمانيا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3، وانتهى الذهاب لصالح الماكينات الألمانية بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقام جميع المباريات في العاشرة إلا ربع مساء.