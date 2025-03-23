خبر سار لتير شتيجن.. وآخر سيئ

تلقى مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة أخبار جيدة وأخرى سيئة في نفس التوقيت تقريبا.

وبحسب صحيفة سبورت فإن الحارس الألماني يمكنه العودة للعب خلال 3 أسابيع بعد الإصابة الصعبة التي تعرض لها في سبتمبر الماضي.

وكان تير شتيجن قد تحدث عن رغبته في لعب نهائي دوري أبطال أوروبا إن تأهل له الفريق.

ولكن كان برشلونة قد اضطر لاستبعاد تير شتيجن من قائمة دوري الأبطال لتسجيل حارسه الحالي فويتشيك تشيزني، الذي تعاقد معه بعد إصابة الألماني.

ولكي يتمكن تير شتيجن من المشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم، سيتوجب أن يلغي النادي تسجيل تشيزني.

وأصيب مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في مباراة الفريق أمام فياريال في سبتمبر الماضي.

وشوهد الألماني بعدها وهو يغادر المستشفى على كرسي متحرك، لتتضح إصابته في أوتار الركبة ويتأكد غيابه لنهاية الموسم.

وتسمح المادة 77 من قواعد الدوري الإسباني تسمح باستبدال اللاعب المصاب لأكثر من 4 أشهر باستخدام 80% من راتب اللاعب المصاب و2% من سقف رواتب الفريق.

المادة ذاتها اعتمد عليها برشلونة في تعاقده مع مارتن برايثوايت في فبراير 2019، حين أصيب لويس سواريز لنهاية الموسم.

وبناء عليه تعاقد برشلونة مع الحارس البولندي العائد من الاعتزال فويتشيك تشيزني.

ويلعب تير شتيجن في صفوف برشلونة منذ انضمامه إليه في صيف 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ومنذ ذلك الوقت فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا 2015، والدوري الإسباني 5 مرات.

وبحسب الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن برشلونة قد بدأ محادثاته بشأن تمديد عقد تشيزني.

ويكمل البولندي عامه الـ 35 في أبريل المقبل.

وانضم تشيزني إلى النادي الكتالوني خارج فترة انتقالات نظرا لعدم ارتباطه بأي فريق.

ولم يلعب تشيزني في بداية انضمامه قبل أن يعتمد عليه هانزي فليك مدرب الفريق بشكل أساسي.

وبدأ تشيزني مسيرته في بولندا مع فريق أجريكولا وارسو ثم ليجيا وارسو ثم انضم إلى أرسنال.

وأعير من أرسنال إلى برينتفورد ثم تمت إعارته مرة أخرى إلى روما.

وأخيرا انضم إلى يوفنتوس في عام 2017 وظل معه حتى الاعتزال.

وخاض تشيزني مع يوفنتوس 252 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 103 مرة واستقبل 233 هدفا.

وتوج الحارس صاحب الـ34 عاما مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي ثلاث مرات ومثلهم للكأس ولقبين لكأس السوبر الإيطالي.

كما خاض مع منتخب بولندا 84 مباراة استقبل خلالهم 83 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 34 لقاء.

وبرر تشيزني قرار اعتزاله بأنه يريد التركيز على حياته العائلية رفقة زوجته وأطفاله.