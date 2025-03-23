فيران توريس: جدل حول استدعائي لإسبانيا؟ ليس من المشجعين كما تقول

الأحد، 23 مارس 2025 - 02:21

كتب : FilGoal

فيران توريس

رفض فيران توريس لاعب منتخب إسبانيا وبرشلونة الرد على ما تم وصفه بجدل المشجعين عن استدعائه للمنتخب.

وقال توريس في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية: "ليس لدي شيء أقوله للمشجعين. فنحن جميعا نعرف من الذي يخلق هذا الجدل".

وأضاف "في النهاية أنا هادئ، وعندما أقدم أفضل ما لدي تكون الأرقام واضحة. أما الجدل فأنتم تعرفون جيداً من الذي يثيره".

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وأوضح "أنا اعمل بجد ولا أضع لنفسي حدود بل أواصل العمل لمعرفة إلى أي مدى يمكنني الوصول. في كل مرة أحصل فيها على دقائق لعب، أستغلها وأقدم أفضل ما لدي. وهكذا أواصل كسب المزيد من الفرص في المباريات".

وواصل "أشعر بالتقدير كثيرا من نفسي أولا، وهذا هو الأهم. ثم من المدربين الذين أعمل معهم فهم يمنحونني الثقة. لو لم يكن الأمر كذلك، لما كنت هنا".

وتابع "إذا لم يكن المدرب هانزي فليك يمنحني الفرصة لإثبات نفسي، لما كانت هذه الفرصة متاحة. لذلك أشعر بالتقدير".

وعن تعامل لامين يامال مع الضغوط ومقارنته مع ليونيل ميسي قال: "لا أعرف إذا كان يعرف الضغوط. فقط يجب أن نراه وهو يلعب، يبدو الأمر ممتعا للغاية وكأنه يلعب في ساحة منزله أو في ساحة المدرسة".

وواصل "آمل أن يستمر في اللعب بهذه الطريقة لفترة طويلة، وألا تؤثر عليه الضغوط، بل أن يخرج فقط ويستمتع".

ويقام إياب ربع النهائي على ملعب الميستايا الخاص بنادي فالنسيا، فريق توريس الأسبق قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي ومنه إلى برشلونة.

وكان الذهاب قد انتهى بالتعادل 2-2 في هولندا.

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