سبورت: يشبه ألفيش وأراده منذ 2022.. فاندرسون على رادار برشلونة

الأحد، 23 مارس 2025 - 02:15

كتب : FilGoal

فاندرسون

كشفت تقارير صحفية عن رغبة برشلونة في التعاقد مع فاندرسون ظهير موناكو الفرنسي.

وبحسب صحيفة سبورت فإن ديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني يرغب في ضم اللاعب منذ يناير 2022، نفس الوقت الذي انضم فيه إلى موناكو قادما من جريميو.

ويعمل برشلونة خلال الأشهر الأخيرة خلف الكواليس تمهيدا للدخول في مفاوضات رسمية.

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وهناك توافق كامل مع المدرب هانزي فليك على ضرورة التعاقد مع ظهير يتمتع بالخبرة في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويعتقد برشلونة أن فاندرسون لديه مواصفات تشبه داني ألفيش أسطورة هذا المركز في النادي الكتالوني.

ويرجع هذا الاهتمام لرغبة برشلونة في التعاقد مع ظهير أيمن في الصيف لينافس جول كوندي.

وأوضحت صحيفة سبورت إن هانزي فليك المدير الفني للفريق لا يرى هيكتور فورت جاهزا للحصول على المزيد من الدقائق لإراحة كوندي.

وانضم اللاعب إلى موناكو قادما من جريميو البرازيلي في يناير 2022.

ومنذ ذلك الوقت لعب مع موناكو 118 مباراة، وسجل 8 أهداف وصنع 13، وتلقى 20 بطاقة صفراء وتعرض للطرد 3 مرات جميعها بالإنذار الثاني.

فاندرسون برشلونة موناكو
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