مؤتمر دي لا فوينتي: لا أفهم سبب السؤال عن أولمو وبيدري.. ولدي قائمة تكفي منتخبين استثنائيين

الأحد، 23 مارس 2025 - 01:59

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

كشف لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عن إمكانية لعب فيران توريس جناح برشلونة كمهاجم صريح في المباراة المقبلة أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية.

ويقام إياب ربع النهائي على ملعب الميستايا الخاص بنادي فالنسيا، فريق توريس الأسبق قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي ومنه إلى برشلونة.

وكان الذهاب قد انتهى بالتعادل 2-2 في هولندا.

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وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "فيران توريس يمكن أن يلعب كمهاجم. لدينا هذا الخيار ولدينا لاعبين آخرين يمكن الاعتماد عليهم في هذا المركز مثل داني أولمو".

وأضاف "لدينا لاعبون يمكنهم شغل هذا المركز مع خصائص مختلفة تمنحنا أنماطا مختلفة من اللعب، وهي أمور مثيرة جدا للاهتمام".

وعن إمكانية مشاركة أولمو وبيدري معا قال: "لا أعلم ما السر الذي تبحث عنه فيما إذا كانا سيلعبان أو لا. الحقيقة أنهما رائعان، لكن (ميكيل) ميرينو وفابيان (رويز) رائعان أيضًا وكذلك (أليكس) باينا".

وواصل "الحظ الذي أتمتع به هو أن لدي 26 لاعبا على مستوى عالٍ جدا، ويمكنني أن أشكل منهم منتخبين استثنائيين. هذه هي الميزة التي نتمتع بها في هذا البلد".

وأكمل "ليس فقط هؤلاء الـ26، بل لدينا العديد غيرهم ممن تعلمون جميعا أنهم بإمكانهم أن يكونوا هنا في أي لحظة".

وأوضح "بالتالي فإن الأمر يعتمد على خطة اللعب التي نضعها، فقد يلعب هذا أو ذاك، أو يتكاملا، أو يستفيد أحدهما من الجهد الذي قدمه الآخر أولا".

واختتم "أعتقد أنهم دائما يفكرون في الفريق ويقدمون المصلحة العامة على مصالحهم الفردية وهذه واحدة من أهم مزايانا".

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