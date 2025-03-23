ماركا: أخبار سارة لبرشلونة بشأن كوبارسي

الأحد، 23 مارس 2025 - 01:37

كتب : FilGoal

باو كوبارسي

تلقى برشلونة نبأ سارا قبل مواجهة أوساسونا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ27 في الدوري الإسباني.

باو كوبارسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن فرص كوبارسي ترتفع للمشاركة في مباراة أوساسونا.

وكان كوبارسي قد تعرض للإصابة خلال مباراة إسبانيا ضد هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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وأشار برشلونة إلى أن كوبارسي قد تعرض للإصابة بتمدد في الرباط الداخلي للكاحل الأيمن وسيخضع للعلاج خلال الـ 48 ساعة المقبلة قبل أن يتم إعادة تقييم حالته.

وكان كوبارسي قد عاد إلى برشلونة وترك معسكر منتخب إسبانيا ليبدأ مرحلة التعافي مع الفريق من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

ورفض الاتحاد الإسباني إعادة كوبارسي في البداية إلى برشلونة رغم طلب النادي قبل أن يعلن الاتحاد عودته بعد إجراء الفحوصات على إصابته.

ويلعب برشلونة ضد أوساسونا يوم 27 مارس بمجرد انتهاء التوقف الدولي، وبدون الثنائي اللاتيني رافينيا ورونالد أراوخو الذي لن يتمكن من العودة قبل ذلك الوقت.

المباراة تأجلت بسبب وفاة طبيب الفريق، وتم إعادة جدولتها في هذا الموعد.

وطلب برشلونة إبعاد المباراة عن فترة التوقف، ولكن قوبل طلبه بالرفض من رابطة الدوري الإسباني التي اعتبرت غياب الدوليين اللاتينيين ليس سببا كافيا.

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