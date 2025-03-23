تقرير: عودة ميتروفيتش لتدريبات الهلال وموقفه من مواجهة النصر

عاد أليكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال إلى تدريبات فريقه الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها.

وحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن المهاج الصربي شارك في تدريبات فريقه الجماعية.

وأوضحت الصحيفة جاهزية ميتروفيتش لمواجهة النصر في الدوري.

يذكر أن ميتروفيتش، عانى من مشكلة في القلب بعد عودته من الإصابة أمام الفيحاء عقب الانتصار 2ـ0 ضمن الجولة الـ 24، ولم يشارك في مواجهتي باختاكور الأوزبكي آسيويا، والتعاون محليا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في 25 مباراة مع الهلال مسجلا 21 هدفا وصنع 3 آخرين.

ولعب ميتروفيتش 1860 دقيقة مع الزعيم.

ويستعد الهلال لمواجهة غريمه النصر في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي يوم الجمعة 4 أبريل.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بالتساوي مع القادسية الرابع.

بينما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

ويتصدر اتحاد جدة الترتيب برصيد 61 نقطة.