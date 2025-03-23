دوري المحترفين - فوز وادي دجلة واستمرار المطاردة من المقاولون العرب

تغلب وادي دجلة على القناة بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 26 لدوري المحترفين.

سجل محمد عبد العاطي وزياد أسامة هدفي وادي دجلة، بينما سجل عبد العزيز ساندي هدف القناة.

وبذلك الفوز يرتفع رصيد دجلة إلى 54 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد القناة عند 37 نقطة في المركز الثامن.

وفاز كهرباء الإسماعيلية على لافيينا بهدفين دون رد سجلهما أحمد كفتة، ليرتفع رصيد الكهرباء إلى 43 نقطة في المركز الرابع.

بينما فاز بترول أسيوط على ديروط بهدفين دون رد سجلهما جودوين ومحمد هشة.

وفاز أسوان على وي بهدف طلبة محمد، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن وي الخامس.

وفاز بلدية المحلة على منتخب السويس بهدف دون رد، بينما تعادل أبو قير للأسمدة مع السكة الحديد مودرن بدون أهداف.

وفاز طنطا على الترسانة بهدف دون رد سجله كريم أسامة، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط.

وفاز سبورتنج على المنصورة بهدف دون رد، وتعادل أمس راية مع الداخلية بهدف لكل فريق.