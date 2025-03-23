عبد الله الخيبري يقترب من العودة لتدريبات النصر

الأحد، 23 مارس 2025 - 01:02

كتب : FilGoal

عبد الله الخيبري

يستعد عبد الله الخيبري للانتظام في التدريبات الجماعية للنصر السعودي بعد تعافيه من الإصابة.

وسيعود اللاعب السعودي للمران يوم الثلاثاء المقبل.

وغاب الخيبري عن المباريات الأخيرة للنصر بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة أهلي جدة في الجولة 20 من الدوري السعودي.

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ويستعد النصر للقاء الهلال في قمة الجولة 26 من الدوري السعودي يوم الجمعة 4 أبريل المقبل.

صاحب الـ 28 عاما خاض 25 مباراة في جميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع.

وتأتي عودة الخيبري في الوقت الذي اقترب فيه الفريق من استعادة خدمات الإسباني إيمريك لابورت بعد تعافيه من الإصابة.

ويبدأ نادي النصر تدريباته تحت قيادة مدربه ستيفانو بيولي بدءا من الأحد بعد الحصول على راحة خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويحتل النصر المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر والهلال الوصيف بفارق 6 نقاط.

عبد الله الخيبري النصر الدوري السعودي
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