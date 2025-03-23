الثالثة له مع الأبيض.. محمود وفا حكام لمباراة بتروجت ضد الزمالك

الأحد، 23 مارس 2025 - 00:37

كتب : FilGoal

محمود وفا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة بتروجت ضد الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بتروجت في المباراة التي ستجمعهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويقود محمود وفا حكما للساحة ويعاونه ماجد المليجي وإسلام أبو العطا، وأحمد ناجي حكما رابعا.

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ويأتي صبحي العمراوي حكم للفيديو ويساعده أحمد توفيق طلب.

وتعتبر هذه المباراة هي الثالثة لوفا مع الأبيض.

وقاد وفا مباراة الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر موسم 2019-2020.

وفاز الزمالك وقتها على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأيضا تولى تحكيم مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في موسم 2023-2024 وانتهت بالتعادل دون أهداف.

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وعلى الجانب الآخر، تم تعيين إبراهيم محمد حكما للساحة في مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز.

وفي مباراة الاتحاد السكندري ضد خصمه حرس الحدود، يتواجد أحمد ناصر حكما للساحة.

الزمالك بتروجت كأس عاصمة مصر
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