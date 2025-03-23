كرة طائرة - الزمالك يحسم كأس السيدات بثلاثية بيضاء أمام الأهلي

تغلب الزمالك على الأهلي في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط.

وأقيمت المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك مساء السبت، في مجمع صالات حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة إقامة مباريات نهائي كأس مصر للسيدات بدون تقنية الفيديو.

وفاز الزمالك في الشوط الأول بفارق كبير، حيث انتهى 25-13.

وفي الشوط الثاني عزز الأبيض تفوقه بنتيجة 25-18.

الشوط الثالث شهد إثارة كبرى قبل نهايته بوصوله لنتيجة 24-24، ولكن حسمه الزمالك في النهاية بنتيجة 29-27.

يذكر أن الأهلي حسم لقبي الدوري والسوبر هذا الموسم.

وكانت سيدات الأهلي قد حسمن لقب كأس مصر الموسم الماضي.

ويشارك الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في مدينة أبوجا النيجيرية من 1 إلى 14 أبريل المقبل.

وكان الزمالك قد توج بلقب آخر نسختين من بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة.