كرة طائرة - الزمالك يحسم كأس السيدات بثلاثية بيضاء أمام الأهلي

الأحد، 23 مارس 2025 - 00:32

كتب : FilGoal

سيدات الزمالك - كرة طائرة

تغلب الزمالك على الأهلي في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط.

وأقيمت المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك مساء السبت، في مجمع صالات حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة إقامة مباريات نهائي كأس مصر للسيدات بدون تقنية الفيديو.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة – نهائي كأس السيدات بين الأهلي والزمالك بدون فيديو الأعلى للإعلام يعلن إيقاف معلق قمة الطائرة.. واستدعاء مسؤول صفحة الزمالك للتحقيق كرة طائرة - تحديد مواعيد سلسلة نهائي الدوري بين الأهلي وبتروجت كرة طائرة - الأهلي إلى نهائي الدوري بعد الفوز على الزمالك في مباراة الحسم 3-0

وفاز الزمالك في الشوط الأول بفارق كبير، حيث انتهى 25-13.

وفي الشوط الثاني عزز الأبيض تفوقه بنتيجة 25-18.

الشوط الثالث شهد إثارة كبرى قبل نهايته بوصوله لنتيجة 24-24، ولكن حسمه الزمالك في النهاية بنتيجة 29-27.

يذكر أن الأهلي حسم لقبي الدوري والسوبر هذا الموسم.

وكانت سيدات الأهلي قد حسمن لقب كأس مصر الموسم الماضي.

ويشارك الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في مدينة أبوجا النيجيرية من 1 إلى 14 أبريل المقبل.

وكان الزمالك قد توج بلقب آخر نسختين من بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة.

الزمالك كرة طائرة الأهلي كرة طائرة
نرشح لكم
تنس - انسحاب أنس جابر من بطولة ميامي انتهت طائرة - الأهلي (0) 27-29 (3) الزمالك.. نهائي كأس مصر سيدات كرة طائرة – نهائي كأس السيدات بين الأهلي والزمالك بدون فيديو كرة سلة - الزمالك يتمسك بالصدارة.. والأهلي ينتصر على الجزيرة كرة طائرة – الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر سيدات.. وموعد المباراة كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة 10 من دوري المحترفين الزيمبابوية كوفنتري تتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية كأول سيدة كرة طائرة - تحديد مواعيد نهائيات كأس مصر للسيدات
أخر الأخبار
خبر سار لتير شتيجن.. وآخر سيئ 6 ساعة | الدوري الإسباني
فيران توريس: جدل حول استدعائي لإسبانيا؟ ليس من المشجعين كما تقول 6 ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت: يشبه ألفيش وأراده منذ 2022.. فاندرسون على رادار برشلونة 6 ساعة | ميركاتو
مؤتمر دي لا فوينتي: لا أفهم سبب السؤال عن أولمو وبيدري.. ولدي قائمة تكفي منتخبين استثنائيين 6 ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: لويس دياز يرحب بالانتقال إلى برشلونة ولكن 6 ساعة | ميركاتو
سكاي: تيودور سيعوض موتا في يوفنتوس 7 ساعة | الكرة الأوروبية
ماركا: أخبار سارة لبرشلونة بشأن كوبارسي 7 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: عودة ميتروفيتش لتدريبات الهلال وموقفه من مواجهة النصر 7 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 3 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 4 رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار