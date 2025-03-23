استبعاد سعود عبد الحميد من معسكر السعودية بعد إصابته

الأحد، 23 مارس 2025 - 00:19

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - السعودية ضد إندونيسيا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استبعاد سعود عبد الحميد ظهير منتخب السعودية.

وكشف بيان الاتحاد السعودي عن استبعاد سعود عبد الحميد من معسكر السعودية بعد إصابته في العضلة الخلفية.

وتعرض ظهير أيمن روما للإصابة خلال مباراة السعودية ضد الصين في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

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وتم استبدال عبد الحميد في الدقيقة 54 ودخول مهند الشنقيطي بدلا منه.

وتمكن منتخب السعودية من الفوز بهدف دون رد عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 50.

وتضم المجموعة الثالثة في التصفيات كل من: اليابان واستراليا والسعودية وإندونيسيا والبحرين والصين.

ويحتل منتخب اليابان صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، إذ لم يتعرض للخسارة أبدا حتى الآن.

ويأتي خلفه منتخب استراليا برصيد 10 نقاط.

ويتواجد منتخب السعودية في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ثم إندونيسيا في المركز الرابع بـ6 نقاط.

ويتساوي منتخب إندونيسيا مع البحرين الخامس والصين المتذيل.

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