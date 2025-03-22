محمد طارق رئيسا لبعثة الزمالك في جنوب إفريقيا ضد ستيلينبوش

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف محمد طارق عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم 2 أبريل المقبل في ذهاب دور الـ8 من كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

ويستضيف استاد كيب تاون اللقاء.

وسيسافر الزمالك إلى جنوب إفريقيا فجر يوم 30 مارس الجاري استعدادا لخوض المباراة.

وستقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على استاد القاهرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بتروجت الأحد المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة من مباراة.

بينما يأتي بتروجت في الصدارة برصيد 6 نقاط من مباراتين.