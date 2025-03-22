كأس العاصمة – عودة محمد شكري.. سيراميكا كليوباترا يفوز على غزل المحلة بثلاثية

السبت، 22 مارس 2025 - 23:47

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

فاز سيراميكا كليوباترا على منافسه غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وسجل محمد عادل ومازن ياسر وفاخري لاكاي ثلاثية سيراميكا كليوباترا.

ولعب سيراميكا كليوباترا بـ10 لاعبين بعد حصول محمد عادل على البطاقة الصفراء الثانية والطرد في الدقيقة 64.

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وعلى الجانب الآخر، طرد يحيى زكريا لاعب المحلة في الدقيقة 77 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وافتتح محمد عادل النتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية بعد تسيدة عقب عرضية أرضية من أيمن سعد.

وفي الدقيقة 52 تصدى عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة لكرتين متتاليتين بطريقة رائعة بعد تسديدة من أحمد بلحاج ثم تابعها مازن ياسر ليتألق عامر عامر مرة أخرى.

وفي الدقيقة 55 ضاعف مازن ياسر الفارق من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

من جانب آخر، عاد محمد شكري للمشاركة مع سيراميكا كليوباترا حينما حل بديلا في الدقيقة الـ67 بدلا من يوسف عفيفي.

وتعد المشاركة هي الأولى لـ شكري هذا الموسم، ومنذ 14أبريل 2024، أي قبل قرابة عام كامل، وذلك وقت إصابته ضد المصري بقطع في الرباط الصليبي.

ثم قتل لاكاي آمال المحلة في العودة بتسجيله الهدف الثالث بعد تسديدة زاحفة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز حصل سيراميكا كليوباترا أول 3 نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثالث في المجموعة من مباراتين.

وتجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة الرابعة في الوصافة من 3 مباريات.

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