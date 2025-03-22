كأس العاصمة - مودرن يكرر انتصاره على سموحة بثنائية

كرر مودرن سبورت انتصاره على سموحة بالفوز بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

سجل ثنائية سموحة أحمد عاطف وحسام حسن.

وكان مودرن قد انتصر على سموحة الأسبوع الماضي بنتيجة 2-0 أيضا في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ولأول مرة يحقق مودرن سبورت الفوز في مباراتين متتاليتين الموسم الجاري في جميع المسابقات.

ويعد ذلك ثالث انتصارات مودرن في جميع المسابقات هذا الموسم.

وارتقى مودرن للمركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين، فيما تذيل سموحة الترتيب بدون رصيد من 3 مباريات.

وتضم المجموعة الأولى كل من بتروجت المتصدر بـ 6 نقاط ثم الجونة برصيد 4 نقاط، ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وصف المباراة

تقدم مودرن في الدقيقة 23 بعد خروج خاطئ من الحارس محمد أشرف استغله أحمد عاطف وسجل الأول في الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 34 شارك صامويل أمادي بدلا من أشرف مجدي في أولى تغييرات سموحة.

في الشوط الثاني منعت عارضة سموحة فرصة الهدف الثاني عن طريق علي زعزع في الدقيقة 69.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء توغل علي فرج من الجهة اليسرى بعد مراوغة رائعة وأرسل عرضية أودعها حسام حسن برأسية متقنة في الشباك لينتهي اللقاء بفوز مودرن.

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