أحمد كباكا: الخسارة من كرواتيا قاسية بعد تقدمنا أولا

عبر أحمد خالد (كباكا) لاعب منتخب مصر للشباب عن حزنه من الخسارة القاسية من كرواتيا.

وخسر منتخب مصر للشباب من كرواتيا الأولمبي بنتيجة 3-2 في الوقت بدلا من الضائع في الجولة الثانية من بطولة قطر الودية.

وقال أحمد خالد لقناة الكأس: "الخسارة من كرواتيا قاسية خاصة أننا كنا قريبين للغاية من تحقيق الفوز".

وأضاف "لم يقصر الجهاز الفني أو اللاعبين في بذل أي جهد، نحصل على بعض الخبرات التي تفيدنا مستقبلا في بطولة إفريقيا".

وشدد "هذه أول مرة نلعب ضد منتخب أوروبي، تجربة جيدة ونستفيد منها في بعض التفاصيل خلال المباريات".

وأكمل "هدف كرواتيا الأول أربك حساباتنا، لكن تمكنا من العودة مرة أخرى واستحوذنا على الكرة وهذه صفات الفرق الكبيرة".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى التتويج ببطولة إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم".

وكان منتخب مصر قد استهل مشوار البطولة بالتعادل مع منتخب قطر الأولمبي بنتيجة 1-1.

ويشارك منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه في البطولة التي تضم مجموعة من المنتخبات الأولمبية.

وتقدم المنتخب الكرواتي بالهدف الأول في الدقيقة 9 عن طريق مارين سوتشيك الذي انفرد وسدد كرة على يسار الحارس.

هدف انتهى على وقعه الشوط الأول بتقدم الكروات.

وتعادل منتخب مصر بتصويبة قوية من محمد عبد الله من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

وقلب منتخب مصر الطاولة في الدقيقة 89 عن طريق عمر أسامة الذي خطف الكرة من داخل منطقة الجزاء من الحارس بعرقلة ناجحة وأسكنها في الشباك.

وفي الدقيقة 90+3 أدرك الكروات التعادل بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا ارتباك الدفاع المصري.

وبعد دقيقة واحدة ومن كرة طولية انفرد فران توبيتش بعد تمريرة طولية وسجل هدف الفوز وقلب النتيجة.