النني: المشاركة كمدافع؟ ألعب في أي مركز مع الجزيرة

كشف محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي قدرته على اللعب في أي مركز بعدما شارك كقلب دفاع.

وقاد النني فريقه للوصول لنهائي كأس الرابطة الإماراتية بالفوز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين. (طالع التفاصيل)

وقال النني عبر أبو ظبي الرياضية: "عملنا الأسبوع الماضي بأكمله على هذه المباراة، وأبارك للجميع على وصول الجزيرة للنهائي".

وأضاف "الانسجام زاد في الفترة الأخيرة بعد انضمام عدد كبير من اللاعبين في بداية الموسم، نثق ببعض والأداء يتحسن مع الوقت".

وواصل "لا شيء حُسم حتى الآن، ونحارب على كل الألقاب ونثق في تحقيق شيء كبير للنادي هذا الموسم".

وأتم "اللعب كقلب دفاع؟ حسين عموتة يمنحني حرية كبيرة وسألعب في أي مركز والأهم الفوز في المباريات".

محمد النني: لم نحسم أي بطولة حتى الآن ومستعد للعب في أي مركز مع نادي الجزيرة من أجل مساعدة الفريق للفوز دائماً#الجزيرة_الوصل#كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي pic.twitter.com/5djdYV3CW7 — ADSportsTV (@ADSportsTV) March 22, 2025

وينتظر الجزيرة معرفة هوية منافسه غدا الأحد، إذ يلتقي شباب الأهلي دبي مع الشارقة بعدما فاز الأول ذهابا خارج أرضه بنتيجة 3-1.

ويحمل الجزيرة لقب البطولة مرة وحيدة جاءت في 2010، وخسر فرصة التتويج في مناسبتين في عامي 2013 و2014.