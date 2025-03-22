النني: المشاركة كمدافع؟ ألعب في أي مركز مع الجزيرة

السبت، 22 مارس 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

محمد النني - الجزيرة - دبا الحصن

كشف محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي قدرته على اللعب في أي مركز بعدما شارك كقلب دفاع.

وقاد النني فريقه للوصول لنهائي كأس الرابطة الإماراتية بالفوز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين. (طالع التفاصيل)

وقال النني عبر أبو ظبي الرياضية: "عملنا الأسبوع الماضي بأكمله على هذه المباراة، وأبارك للجميع على وصول الجزيرة للنهائي".

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وأضاف "الانسجام زاد في الفترة الأخيرة بعد انضمام عدد كبير من اللاعبين في بداية الموسم، نثق ببعض والأداء يتحسن مع الوقت".

وواصل "لا شيء حُسم حتى الآن، ونحارب على كل الألقاب ونثق في تحقيق شيء كبير للنادي هذا الموسم".

وأتم "اللعب كقلب دفاع؟ حسين عموتة يمنحني حرية كبيرة وسألعب في أي مركز والأهم الفوز في المباريات".

وينتظر الجزيرة معرفة هوية منافسه غدا الأحد، إذ يلتقي شباب الأهلي دبي مع الشارقة بعدما فاز الأول ذهابا خارج أرضه بنتيجة 3-1.

ويحمل الجزيرة لقب البطولة مرة وحيدة جاءت في 2010، وخسر فرصة التتويج في مناسبتين في عامي 2013 و2014.

محمد النني الجزيرة كأس الرابطة الإماراتية
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